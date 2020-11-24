فيديو" درة :"عايزة أشكر جوزي أنه مستحملني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تواصل الفنانة التونسية درة تصوير مشاهدها في حكاية "أول السطر" ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا".

ووجهت درة الشكر لزوجها هاني سعد بسبب انشغالها عنه، بعد أيام من زواجهما.

قالت درة خلال لقائها لأول مرة بعد زواجها في برنامج "The insider"،:"عايزة أشكر جوزي أنه مستحملني وأنا بصور بصراحة".

"أول السطر" هي الحكاية الأخيرة من حكايات الموسم الأول من المسلسل، ويشارك في بطولتها إلى جانب الفنانة درة، كل من عمر الشناوي، والطفلة ريم عبدالقادر، ومن إخراج محمود كامل.

تدور القصة حول شخصية تتولى مسؤولية 3 أشخاص تتبناهم. كما يوجد في المسلسل خط رومانسي إذ يتصارع شخصان على حب درة