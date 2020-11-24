محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة مي سليم صورة تجمعها بشقيقها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". علق مي على الصورة:"أخويا". يذكر أن أخر أعمال مي سليم مسلسل "خيط حرير" بطولة الفنانة مي عز الدين ومحمود عبدالمغني، سوسن بدر، نيكولا معوض، هنادي مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ومحمد علي رزق، ولاء الشريف، عبدالرحيم حسن، حنان سليمان، أحمد صيام، أحمد خليل، حنان سليمان، ياسمين رحمي، يوسف عثمان، ممدوح الشناوي، حازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

كانت هذه تفاصيل خبر مي سليم تنشر صورة مع شقيقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.