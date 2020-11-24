فيديو| مها أحمد تغني "أما براوة" من داخل سيارتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة مها أحمد مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
ظهرت مها في الفيديو وهي تغني أغنية "أما براوة"، التي تغنيها الفنانة نجاة، من داخل سيارتها.
الفنانة مها أحمد، ظهرت كضيف شرف ضمن أحداث المسلسل الكوميدي "عمر ودياب"، الذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي.
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