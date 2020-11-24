ندى بسيوني تكشف موعد عرض برنامجها "حاجة حلوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
كشفت الفنانة ندى بسيوني موعد عرض برنامجها "حاجة حلوة"، إذ من المقرر أن يعرض كل يوم ثلاثاء الساعة الخامسة مساءًا على شاشىة النهار.
نشرت "بسيوني" صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، مكتوب عليها :"حاجة حلوة كل ثلاثاء الساعة 5 على النهار".
تعرضت الفنانة ندى بسيوني مؤخرًا لانتقادات بعد إقامة حفل زفاف لابنتها عقب وفاة طليقها الفنان سناء شافع.
وقالت ندى في في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، قائلة إن الحداد في الإسلام 3 أيام، والمتعارف عليه 40 يومًا، مشيرة إلى أنه مضى حوالي 3 شهور على الوفاة لذلك فليس هناك مبررًا لهذه الانتقادات.
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