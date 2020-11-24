شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الرعب الكوميدي Freaky يحقق 9 ملايين دولار فى شباك التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فيلم الرعب الكوميدي Freaky أن يحقق 9 ملايين دولار فى شباك التذاكر حول العالم، وهو فيلم الرعب الكوميدى الذى تدور أحداث الفيلم بعد تبادل أجساد بين فتاة في المدرسة الثانوية وقاتل متسلسل مختل، تكتشف الفتاة أنه يجب عليها العودة لجسدها خلال 24 ساعة قبل أن تصبح محبوسة فى جسد القاتل للأبد.

فيلم كوميدي أمريكي من إخراج كريستوفر لاندون وبطولة فينس فون، كاثرين نيوتن، كاتي فينيران وألان راك وعرض الفيلم في الولايات المتحدة يوم 13 نوفمبر الجاري.

آخر أعمال فينس فون كان فيلمه the binge الذي يدور في عالم تم تجريم شرب المخدرات والكحول فيه، يجد الجميع المتنفس في يوم الشراهة، وهو اليوم الوحيد في العام الذي يُسمح لهم بتناول الكحول وجميع أنواع المواد المخدرة.

وفى سياق متصل، ارتفعت إيرادات فيلم الإثارة والأكشن Honest Thief في شباك التذاكر حول العالم، حيث وصلت إلي ،25 مليون دولار، وذلك بعد أن عرض في 2502 صالة عرض، وهو الفيلم الذي يقوم ببطولته ليام نيسون، كيت والش، جيفير دونوفان، وإخراج مارك ويليامز، الذى شارك فى تأليفه مع ستيف ألريش.

ويحكي الفيلم عن "توم" ويجسده ليام نيسون، وهوسارق بنوك يريد أن يعيش حياة آمنة بعد وقوعه في قصة حب، إلا أن اثنين من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يرحمانه، بحسب ما جاء في موقع "IMDB".