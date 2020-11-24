شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير يكشف عن طرحه أغنية "ملوك أفريقيا" للنادى الأهلى قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان سعد الصغير عن قيامه بطرح أغنية جديدة للنادى الأهلى بعنوان "ملوك أفريقيا"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ونشر صورة له وخلفه شعار الأهلى، معلقا عليها "انتظروا خلال ساعات أغنية جديدة إهداء للنادى الأهلى العظيم وجماهيره من الفنان سعد الصغير تراقبو"، وذلك بمناسبة مشاركة الأهلي في نهائي دوري أبطال افريقيا، مع إمكانية تحقيقه اللقب الأفريقي التاسع له في تاريخه.



سعد الصغير

من ناحية أخرى يتعاون سعد الصغير مع الشاعر أحمد غريب فى أغنيتين سينجل جديدة الأول تحمل طابع مقسوم واحدة غزل، والثانية تحمل طابع بهجة وفرح لم يستقر على اسم الأغانى حتى الآن، وهما من ألحان وتوزيع زيزو فاروق، وهندسة صوت أحمد جودة، ومن المقرر أن يتم تصويرها على طريق فيديو كليب بالأيام المقبلة، حسبما أكد شاعر الأغنيتين أحمد غريب لـ"الخليج 365".

ويجهز سعد الصغير هذه الأيام لعدد من الأغانى الجديدة التى سيضمها لألبومه الجديد ويتعاون فيها مع محمد عبد المنعم ومحمد البوغة وأحمد عادل وزيزو فاروق وهانى فاروق وملاك عادل وباسم منير.

وكان قد طرح سعد الصغير مؤخرًا أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "برة برة" وهى من كلمات وائل رياض وألحان عصام اسماعيل وتوزيع إسلام شيتوس وفكرة نجله محمود سعد الصغير الذى ظهر فى مشاهد من الكليب، وتقول كلمات الأغنية "برة برة من حياتى برة، أنت كنت برة وطلعت برة برة، أهون عليك وحياة عينيك عزة نفس عليا أغلى من الدنيا دى، أعيش حياتى بعدك مش يبكينى بعدك بطل شغل عيال أنت طلعت شمال".