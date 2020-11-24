شكرا لقرائتكم خبر عن درة توجه رسالة لزوجها: شكرا أنك مستحملنى وأنا بصور حكاية أول السطر بعد الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة درة الشكر لزوجها المهندس هانى سعد على تحمله انشغالها بعد الزفاف، بتصوير حكاية "أول السطر" من مسلسل "إلا أنا".

وقالت درة، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج The Insider بالعربى: "عايزة أشكر جوزى إنه مستحملنى إن أنا بصور دلوقتى بصراحة"، كما وجه أبطال الحكاية التهنئة لدرة لزفافها.

وأضافت "أنا مبفكرش فى الحكاية على إنها تسلسل، لأنها قصص مش تسلسل، وهي فعلا اتعرضت ورا بعض، لكن أنا بشوف إن كل قصة هي مسلسل لوحده، شخصية سلمى اللي بجسدها هي بتفكر في حاجة بطريقة بس ممكن الظروف تخلي الحياة تبقى حاجة تانية غير اللي أنتي مرتباه خالص واستمتعت بالعمل جدا "، كما كشفت درة عن أعمالها القادمة وتصوير مسلسلها الجديد "انتقام سرى".

وتنتهى النجمة درة من تصوير مشاهدها فى حكاية "أول السطر" من مسلسل "إلا أنا"، المعروض على قنوات dmc بعد أسبوع، كما يواصل مخرج العمل محمود كامل فى مونتاج الحلقات الأولى من المسلسل والعمل من تأليف محمد الدباح وريم القماش.

جدير بالذكر أن مسلسل "إلا أنا"، كان يضم في البداية 6 حكايات تم عرض 5 منها حتى الآن، هم "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيري عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، وعرضت مؤخرا الحكاية السادسة والتي تحمل اسم "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض وتعرض حالياً حكاية ربع قيراط لريهام عبد الغفور ومصطفى درويش.

كان آخر أعمال درة مسلسل "بلا دليل" من 45 حلقة وشاركها البطولة خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى وتأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج شركة سينرجى.