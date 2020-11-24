شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة مهمة وراء ظهور The Weeknd ملطخا بالدماء طوال حفل American Music Awards والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت إطلالة النجم العالمى ذا ويك أند "The Weeknd" الكثير من الجدل بحفل American Music Awards لعام 2020، حيث ظهر وهو يضع القطن والشاش الملطخ بالدماء حول رأسه طوال الحفل، وباستعراضه الغنائى بفقرات الحفل الضخم، وهو ما وجده الكثير أمر غريب يحتاج للتوضيح خاصة أنه تسلم جوائزه الـ3 اتى حصدها وهو بنفس الشكل.

وأكد موقع "ام ان أى" أن المكياج الرائع والضمادات كلها جزء من رسالة من أجل التصدى للقيادة تحت تأثير الكحول وهى الرسالة التى كان يروج لها فى موسيقاه الجديدة خلال العام الماضى، وقرر الظهور بهذا الحدث الفنى الضخم بهذا الشكل لكى يدعم رسالته .

كما ذكرت بى بى سى أن the weeknd صعد أيضا إلى المسرح بوجه ملطخ بالدماء فى MTV VMAs فى وقت سابق من هذا العام ، و فى مقابلة مع " Esquire " فى وقت سابق من هذا العام ، أوضح النجم الشهير أن أغنيته السينجل " Blinding Lights " تدور حول "كيف تريد أن ترى شخصا ما فى الليل ، وأنت فى حالة سُكر " .

يذكر أن قائمة الفائزين أمس بحفل American Music Awards ضمت عددا من أهم وأشهر نجوم الغناء فى العالم، حيث فازت النجمة العالمية تايلور سويفت بجائزة أفضل نجم للعام ، كما نالت جائزة أفضل فيديو كليب للعام و ذلك بكليبها " cardigan " و فازت أيضا تايلور بجائزة أفضل فنانة روك / بوب للعام.

بينما فازت النجمة العالمية دوجا كات بجائزة أفضل فنان جديد لعام 2020 كما فازت بـ " FAVORITE FEMALE ARTIST – SOUL/R&B "، و كانت جائزة أفضل تعاون لهذا العام من نصيب جاستين بيبر ودجان + شاى عن اغنية " Hours 10,000 " .

وفاز الفريق الكورى الشهير " BTS " بجائزة " FAVORITE SOCIAL ARTIST " وجائزة افضل فريق غنائى للعام .

وعن جائزة أفضل مغنى بوب / روك فكانت من نصيب النجم العالمى جاستين بيبر ، بينما فازت النجمة العالمية دوا لييبا بجائزة أفضل أغنية للعام بـ " Don’t Start Now " ، فى حين فاز النجم هارى ستايل بجائزة أفضل البوم للعام بفئة بوب / روك و ذلك بألبومه " Fine Line " .

أما النجم العالمى Juice WRLD ففاز بجائزة افضل مغنى راب / هيب هوب لهذا العام ، بينما حصدت النجمة العالمية نيكى ميناج جائزة أفضل مغنية راب / هيب هوب لهذا العام .

بينما كانت جائزة أفضل أغنية راب / هيب هوب من نصيب كاردى بى و ميجان ذا ستاليون " WAP " .

فاز النجم العالمى ذا ويك اند بجائزتى " FAVORITE MALE ARTIST – SOUL/R&B " و FAVORITE ALBUM – SOUL/R&B " ، كما فاز بجائزة أفضل أغنية SOUL/R&B و ذلك بأغنيته " Heartless " .

و كانت جائزة أفضل نجم لاتينى من نصيب النجم العالمى باد بانى و هو أيضا نال جائزة افضل ألبوم لاتينى عن " YHLQMDLG " ، و قد فاز فريق JONAS BROTHERS بجائزة " FAVORITE ARTIST – ADULT CONTEMPORARY " لعام 2020 ، وحصدت ليدى جاجا جائزة FAVORITE ARTIST – ELECTRONIC DANCE MUSIC (EDM) .



استعراض مذهل لـweeknd (2)



استعراض مذهل لـweeknd (3)