شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة كريمان بعد 55 عاما من اعتزالها: تركت الفن علشان ابنى ومش ندمانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أول ظهور وحوار لها بعد غياب أكثر من 55 عاما قالت الفنانة الكبيرة المعتزلة كريمان إنها تركت الفن بعد زواجها وإنجاب ابنها الوحيد شيرين، موضحة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنها عملت بالفن لمدة 12 عاماً خلال الفترة من عام 1953 حتى 1965، قائلة: "اتدلعت شوية وعملت بالفن فترة وبعدين قلت سلام عليكم وتركته بعد زواجى وإنجابى لابنى الوحيد شيرين"، وقالت ضاحكة "بعض الصحف نشرت أنى أنجبت بنت بسبب اسم ابنى".

وأكدت الفنانة الكبيرة أنها لا تشعر بأى ندم بعد مرور هذه السنوات، على الرغم من أنها تركت الفن وهى لازالت فى قمة شهرتها وشبابها، مشيرة إلى أن لها عدد من الأفلام لا يقل عن 35 فيلماً و40 مسرحية لكن لا يعرض من أعمالها إلا عدد قليل من الأعمال.

وأوضحت الفنانة الكبيرة أنها كانت بطلة فرقة إسماعيل ياسين المسرحية لمدة 3 سنوات.

وكان الخليج 365 قد انفرد بالحصول على أحدث صور وتصريحات حصرية من الفنانة المعتزلة كريمان إحدى نجمات الزمن الجميل خلال فترة الخمسينيات إلى منتصف الستينيات والتى اعتزلت وغابت عن الأضواء منذ أكثر من 55 عاما بعد اعتزالها عام 1965.

ولا زالت النجمة الجميلة تحتفظ بجمالها وطلتها المبهجة وخفة ظلها رغم مرور كل هذه السنوات الطويلة ورغم تقدمها فى العمر.

حصلت الفنانة كريمان على البطولة فى أول أدوارها وذلك بعدما فازت فى مسابقة أجرتها الفنانة والمنتجة أسيا لاختيار بطلة لفيلمها الشهير الحموات الفاتنات ، لتكون النجمة الجميلة بطلة للفيلم مع أول ظهور لها على الشاشة أمام كمال الشناوى ومارى منيب وميمى شكيب، كما شاركت كريمان فى أفلام " الفانوس السحرى" مع اسماعيل ياسين" وأصبحت بطلة لفرقته المسرحية لمدة 3 سنوات وشاركت فى العديد من المسرحيات.

ومن أشهر أدوار الفنانة كريمان التى عرفها الجمهور دورها فى فيلم "تمر حنة" حيث ققامت بدور الفتاة الغنية التى تحاول أن تفرق بين تمر حنة وحبيبها، وكانت نعيمة عاطف تناديها فى الفيلم بكلمة " ياماسخة"، كما كان من أشهر أدوارها "سلوى" فى فيلم سكر هانم و"عايدة" فى فيلم مراتى مدير عام

وقالت الفنانة المعتزلة فى حوار حصرى لليوم السابع ننشر تفاصيله قريباً أنها تركت الفن بعد زواجها وإنجابها ابنها الوحيد " شيرين"، حيث أرادت أن تتفرغ لرعايته.