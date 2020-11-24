شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمى يشبه نفسه بـ"سليمان عيد".. والأخير: ياريت أنت اللى عضتنى.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان كريم فهمى جمهوره ومتابعيه بصورة من أحد أعماله الفنية عبر انستجرام، وشكله مختلف عن شكله الطبيعى، معلقا عليها "سليمان عيد عضنى"، وهو ما تفاعل معه الفنان سليمان عيد قائلا، "ياريت انت اللى عضتنى"، فيما تفاعل أيضا عدد كبير مع الصورة مثل كريم عفيفى وطارق صبرى وشادى شامل وأمينة.



كريم فهمي

وكان فهمى ظهر في أحدث صورة له، باللوك الذى تميز به مؤخراً حينما ظهر بدون ذقنه تماماً، حيث علق على الصورة بكتابة : "آسر ياسين عضنا كلنا"، وذلك فى إشارة إلى صورة أحمد حاتم الأخيرة التى نشرها هو الآخر بدون ذقن للمرة الأولي، حيث ربط الكثيرين بينه وبين الشبه مع آسر ياسين، ليظهر كريم فهمي هو الآخر فى الصورة التى نشرها عبر حسابه على موقع انستجرام، بنفس المظهر وبشبه قريب من آسر ياسين.



رد سليمان عيد

وكان فاجئ الفنان الشاب أحمد حاتم عمر، جمهوره ومتابعيه بـ"لوك" جديد، لم يعتاده المشاهدين من قبل، منذ فترة طويلة بعد تخليه عن الشارب و"لحية ذقنه"، حيث ظهر فى صورة التقطها داخل الأسانسير ونشرها عبر حسابه الرسمى على انستجرام، أتبعها تعليق: "سلم نفسك.. الأسانسير كله محاصر".

لوك أحمد حاتم عمر، الجديد، أصبح مادة للاستغراب والدهشة والهزار، حيث قام عدد من الفنانين بالتعليق على صورة حاتم، بايموشن "الضحك" منهم عادة عبد الرازق ونهى عابدين والفنانة السعودية أسيل عمران، بينما علقت سلمى أبو ضيف، بسؤال "من أنت".