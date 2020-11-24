شكرا لقرائتكم خبر عن السيمفونى يعزف أعمال بيتهوفن وديفوراك بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل اوركسترا القاهرة السيمفونى تقديم سلسلة حلقات أعظم السيمفونيات ، حيث يقدم حفلا بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى وبمشاركة عازف الڤيولينه الدكتور حسن شرارة وذلك فى الثامنة مساء السبت 28 نوفمبر على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج كونشيرتو الڤيولينه - السيمفونية الثالثة للمؤلف الألمانى الشهير بيتهوفن وذلك ضمن فعاليات الاحتفاء بعام بيتهوڤن إلى جانب السيمفونية السابعة لدفوراك .

المايسترو أحمد الصعيدى درس الفلسفة في جامعة الإسكندرية وتخرج منها عام 1968م، ودرس بعدها في المعهد العالى الموسيقى "الكونسيرفتوار" بالقاهرة من عام 1968 إلى عام 1971 ليحصل منه على البكالوريوس بتقدير امتياز، وهو من مواليد مدينة رشيد.

سافر بعدها أحمد الصعيدي إلى موسكو ليدرس التأليف الموسيقي في كونسيرفاتوار تشايكوفسكى في الفترة ما بين عامي 1973م و1947م، بعدها سافر إلى فيينا ليدرس بالمدرسة العليا للموسيقي والفنون الدرامية في الفترة ما بين عامي 1976م و1984م، وقد تخرج من قسم قيادة الأوركسترا عام 1982م ومن قسم التأليف الموسيقي عام 1984م وحصل على الماجستير عام 1985م، وقد منح الجنسية النمساوية في نفس العام.

اوركسترا القاهرة السيمفونى هو الأقدم فى مصر حيث تأسس عام ١٩٥٩ على يد المايسترو النمساوى فرانز ليتشاور ، ومنذ هذا التاريخ يسهم فى إثراء الحياة الموسيقية فى مصر من خلال استضافة أشهر الموسيقيين فى العالم وأيضا عهد على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة وأتاح لهم الإعلان عن أنفسهم.