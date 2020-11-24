فيديو.. بهاء سلطان يثير خلافا فقهيا في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار المطرب المصري بهاء سلطان خلافا بين فقهاء ونقابة قراء القرآن.

واعترض أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الدكتور أحمد كريمة، على تصريح أدلى به نقيب القراء، محمد حشاد، حول انضمام المطرب بهاء سلطان لنقابة القراء.

وأوضح "كريمة" في تصريحات عبر التليفزيون المصري، أن هناك شروطا على من يتفرغ لقراءة القرآن، موكدا أن الغناء يتصادم مع قراءة القرآن، وما قام به بهاء سلطان من نشر فيديو قراءة القرآن مخالف للشريعة.

وأضاف: "كانت هناك خصومة بين القارئ الراحل محمد محمود الطبلاوي والدكتور أحمد نعينع، حيث أنه لم يكن يرتدي الزي الأزهري أثناء قرآته للقرآن الكريم، وكانت حجة الشيخ الطبلاوي أن الزي الأزهري يكون أدعى إلى خشوع المستمعين".





كان الشيخ محمد حشاد، نقيب قراء القرآن الكريم، أبدى ترحيبه بانضمام الفنان بهاء سلطان للنقابة إذا أراد، وذلك بعد انتشار عدة مقاطع فيديو له أثناء قراءته للقرآن الكريم.

وقال "حشاد" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" على التلفزيون المصري، إن النقابة تحتوي الشباب وكل من يريد الانضمام إليها ونوجه له النصح إذا كان يحتاج لذلك.

وأكد إنه إذا كانت تنطبق شروط الانضمام على بهاء سلطان فهو مرحب به، وتلك الشروط هي: حفظ القرآن الكريم، وحسن السمعة، وحسن السير والسلوك، وهو ما ينص عليه قانون إنشاء النقابة في الانضمام إليها.



