شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة وهبة تشوق الجمهور بصورة مع أحمد سعد وخطيبته علياء بسيونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الإعلامية بسمة وهبة متابعيها بموقع "إنستجرام"، بصورة جديدة تجمعها بالفنان أحمد سعد وخطيبته علياء بسيوني، موجهة سؤال لجمهورها عن طبيعة اجتماعهم وهل سيكون هناك موسم جديد من برنامج "شيخ الحارة" تقوم بتقديمه، حيث علقت قائلة "يا ترى حيكون فى شيخ حارة جديد ؟ يا ترى الاجتماع ده اتفاق ع حلقة ! ولا ننتظر لما نشوف خطيبة أحمد حيحصل إيه فى الطحال"، فى تلميح لتصريحات الفنانة سمية الخشاب السابقة عن تسبب أحمد سعد فى قيامها باستئصال الطحال.



بسمة وهبة



بسمة وهبة مع أحمد سعد وخطيبته

وكان حذف النجم أحمد سعد حساب خطيبته علياء بسيونى من قائمة من يتابعهم على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، الأمر الذى أدى إلى اعتقاد الكثير انفصاله عنها بعد قصة حب كبيرة.

وتواصل ”الخليج 365” مع أحمد سعد ليكشف حقيقة الأمر، حيث قال في تصريحات خاصة: "بالفعل حدث ذلك خاصة أننى كل يوم أصحى ألاقى البعض مشيّر صورنا، وعلاقتنا حاليا زى الفل ولا يوجد انفصال، وقررنا أن علاقتنا تكون خاصة ليس لها أى علاقة بالسوشيال ميديا، وصورنا تكون موجودة في بيتنا وعلى الموبايل الخاص بينا فقط، وحياتنا الشخصية خاصة بينا فقط".

وتغزل أحمد سعد مؤخرا فى خطيبته مصممة الأزياء علياء بسيونى، مؤكدًا أنه مبسوط بوجودها فى حياته لأنها تهتم بعمله وتسانده دائمًا، قائلاً: "أنا مبسوط معاها جدًا جدًا، مش عشان بنخرج ونتفسح ونقضى وقت سعيد، لكن مبسوط معاها لأنها بتخلى بالها من شغلى وتساندنى دائمًا، وتخلينى مودى حلو وأقدم حاجات حلوة، وزى ما بيتقال وراء كل رجل عظيم امرأة، الناس شايفة إنى متغير وبتواصل باستمرار مع جمهورى، وأبعدتنى عن المشاكل".