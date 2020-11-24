عمرو عرفة يدعم بن شرقى قبل نهائى أفريقيا: "دمه أبيض بخطين حمر"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أجواء القمة المرتقبة بين ناديى الأهلى والزمالك، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا فى الاشتعال، ووسط هذا المهرجان الرياضى سيتفاعل الكثير من نجوم الفن والمجتمع مع المباراة بالتعليقات الطريفة لتعبير كل فرد عن دعمه للفريق الذى سيدعمه فى المباراة النهائية، فضلا عن توجيه الجماهير إلى ضرورة التحلى بالروح الرياضية ونبذ التعصب وتهنئة الفريق الفائز، خاصة أن اللقب الافريقى سيستقر فى ناد مصرى فى النهاية.



عمرو عرفه على تويتر

ووسط هذه الأجواء الرياضية، عبر المخرج عمرو عرفة، عن تشجيعه لنادي الزمالك في المباراة النهائية، ودعم النجم المغربي أشرف بن شرقي قبل المباراة المرتقبة برسالة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "بن شرقي تحس ان دمه ابيض بخطين حمر.. زملكاوي اوي في نفسه.. عموماً احسن جناح في الدوري المصري والافريقي .. الجناح الطائر بن شرقي".

وكان قد أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، انضمام الثنائى التونسى فرجانى ساسى والمغربى أشرف بن شرقى، لاعبى الأبيض، إلى معسكر الفريق استعدادا لمواجهة الأهلى، المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا.

وانضم اللاعبين بعد سلبية المسحات التى خضع لها الثنائى عقب عودتهما للقاهرة، بعد مشاركاتهما مع منتخبى تونس والمغرب فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022، وانتظم الزمالك فى معسكر مغلق، مساء أمس الإثنين، حيث جاء برنامج مواجهة الأهلى فى قلعة ميت عقبة بدايته بخضوع لاعبى الزمالك، للمسحة الخاصة بفيروس كورونا، أول أمس، الأحد، استعداداً قبل الدخول فى المعسكر المغلق الخاص بالمباراة، والمقرر امتداده حتى موعد الانتهاء من مباراة القمة الإفريقية، لتقليل نسبة الإصابة بفيروس كورونا، حيث يخضع المعسكر بالكامل لإشراف الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، فيما تم استبعاد محمود حمدى الونش، مدافع الفريق، من الانضمام للمعسكر بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا.