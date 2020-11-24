شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان أيام قرطاج السينمائية يكشف عن أفيش دورته الـ31 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مهرجان أيام قرطاج السينمائية عن الأفيش الرسمى لدورته الـ31 التى تقرر انعقادها فى الفترة من 18 إلى 23 ديسمبر 2020، ويحاول الأفيش الخاص بالدورة 31 لأيام قرطاج السينمائية ترجمة الانفتاح على العالم ومن خلاله على النور فى محاولة أخرى لامتصاص العتمة وتغذية الإحساس بأمل متجدد فى هذه الأوقات الصعبة المشوبة بالحذر: حجر صحى، تباعد اجتماعى رافعين شعار: أليست السينما بوابتنا نحو العالم؟، فالأفيش أو المعلقة بتركيبتها غير المعقدة، تستدرجنا إلى قاعة السينما وعتمتها أين تتداخل جميع الانفعالات ويطغى الخيال.



أيام قرطاج السينمائية

كانت قد أعلنت وزارة الشئون الثقافية التونسية، عن تأجيل الدورة 22 لأيام قرطاج المسرحية إلى العام المقبل على أن يتم تحديد موعدها لاحقًا، بعدما كان مقرر لها من 5 إلى 13 ديسمبر المقبل.

وأوضحت الوزارة - فى بيان سابق - أن قرار التأجيل جاء نظرًا للوضع الصحي في تونس وغيرها من بلدان العالم بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، واستنادًا إلى التدابير والإجراءات التي اتخذتها رئاسة الحكومة للوقاية من الوباء.

يذكر أن وزارة الصحة التونسية أعلنت، في بيان، أن إجمالي عدد الوفيات من جراء الإصابة بفيروس "كورونا" بلغ 1920 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 71 ألفًا و569 مصابًا.