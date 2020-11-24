شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان عيد وأوس أوس وماجد المصرى يقبلون تحدى "عرفت اللى حصل" من آسر ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض كل من الثلاثى ماجد المصرى وأوس أوس وسليمان عيد تحدى النجم آسر ياسين، والذى يقول فيه كلمات متسارعة على وزن واحد، خلال مدة زمنية معينة، حيث نجح الثلاثى في التحدى، وأداء الجملة بشكل صحيح وسريع، وكان آسر قد أعلن تحدى مجموعة كبيرة من الفنانين من أحمد حاتم وروبى وأروى جودة، وقامت الأخيرة بالاستاجبة لآسر وخاضت التحدى، نجحت فى استكمال التحدى فى وقت قصير، معلقة "سهلة يا آسر"، ووجهت التحدي إلى عدد من الفنانين على رأسهم الفنان الفنان هشام ماجد و الفنانة إيمي سمير غانم، و المؤلف تامر حبيب والفنانة السورية جومانا مراد، إضافة إلي عدد من أصدقائها.

وكان النجم آسر ياسين دعا كلا من أحمد السقا وأروى جودة وكريم فهمى وأحمد حاتم وتميم يونس وروبى لتحدٍ جديد من نوعه، وهى قول مجموعة من الكلمات المركبة والمتصلة فى أقل من 11 ثانية، حيث تمكن آسر من إنهاء التحدى خلال 11 ثانية فقط.

كما شارك فى التحدى المطرب محمد الشرنوبي، الذي وجه إليه الفنان كريم فهمي، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو له وهو ينطق الكلمات بشكل سريع خلال ثواني معينة بدون تداخل أو غلطة في النطق، والذي قرر تحدى عدد من الفنانين والمشاهير، على رأسهم الفنانة هنا الزاهد والفنان عمرو وهبة والفنانة هدى المفتى، والفنان أحمد خالد صالح، والفنان أحمد زاهر، بالإضافة إلى زوجته راندا رياض.