شكرا لقرائتكم خبر عن ميرفت أمين تكشف كواليس أغانيها مع عبد الحليم حافظ فى "أبى فوق الشجرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل النجمة الكبيرة ميرفت أمين بعيد ميلادها، اليوم الثلاثاء، والتى تعد أشهر وأهم نجمات جيلها، حيث وضعت بصمتها من خلال أدوارها المختلفة والمتنوعة التى حققت نجاحات كبير سواء فى الأفلام السينمائية أو من خلال الدراما التليفزيونية جعلتها نجمة شباك، لا سيما أن إطلالتها الجذابة وجمالها الذى لا يختلف عليه أحد كان من ضمن العوامل أيضا فى التربع فى قلوب محبيها من مختلف الوطن العربى.

تميز النجمة ميرفت أمين فى السينما المصرية وأدائها التمثيلى القوى جعلها محط أنظار الكثير من المنتجين وصناع الأعمال السينمائية، جعلها أول اختياراتهم فى المشاركة فى بطولة الأفلام، وهو ما حدث معها فى اختيارها لبطولة أمام العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ فى فيلم "أبى فوق الشجرة" حى جسدت شخصية آمال وهى خطيبة عبد الحليم حافظ، وقالت ميرفت أمين إن هذا الفيلم تعتبره أول طريقها للنجاح.





روت النجمة ميرفت أمين كواليس أغانى فيلم "أبى فوق الشجرة"، خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة" التي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، قائلة أنا كنت مستمتعة إن عبد الحليم كان بيغنى ليا مش موضوع حب وبس، وأسهل أغنية في تمثيلى فيها كانت "يا خلى القلب" عشان كنت بعمل حاجات فيها كتير، لكن باقى أغانى الفيلم كانت صعبة جدا في التمثيل فيها لأنى واقفة قدامه شوية ابتسامة شوية ضحك وتعبيرات الوجه كلها خلصت.





وتابعت أغنية "قاضى البلاج" الأغنية دى كانت فرقة رضا موجود على الشاطئ بترقص، واتصورت في 3 أيام لأن فيها أكتر من كوبليه وكل حد بيقول حاجة، وأنا مكنتش بقول فيها أي حاجة لأنى كنت واقفة بهز راسى في الخلفية.





وأضافت أما الأغنية التي استغرقت وقت طويل في تصويرها كانت أغنية "أحضان الحبايب"، لكن أنا مكنتش فيها، لأن التصوير كان في وقت الغروب، وكل يوم كانوا يروحوا وقت الغروب ياخدوا شوت في التوقيت ده.





وأوضحت كان في اغنية زيادة بس اتشالت كانت المفروض تكون في أول الفيلم، اسمها "أعز الناس" وكان المفروض تكون في مشهد وعبد الحليم حافظ بيفتح البوم صور وبيتفرج على صورنا واحنا بنلعب وعلى المرجيحة وكده، ولكنها اتشالت بسبب أن الأغانى كانت كتيرة جدا في الفيلم.