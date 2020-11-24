شكرا لقرائتكم خبر عن حلوة رغم الزمن.. شاهد أحدث صور الفنانة كريمان بعد 55 عاما من اعتزالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انفرد ”الخليج 365” بالحصول على أحدث صور وتصريحات حصرية من الفنانة المعتزلة كريمان إحدى نجمات الزمن الجميل خلال فترة الخمسينيات إلى منتصف الستينيات، والتى اعتزلت وغابت عن الأضواء منذ أكثر من 55 عاما بعد اعتزالها عام 1965.

تحتفظ النجمة الجميلة بجمالها وطلتها المبهجة وخفة ظلها رغم مرور كل هذه السنوات الطويلة ورغم تقدمها فى العمر.

حصلت الفنانة كريمان على البطولة فى أول أدوارها وذلك بعدما فازت فى مسابقة أجرتها الفنانة والمنتجة أسيا لاختيار بطلة لفيلمها الشهير الحموات الفاتنات ، لتكون النجمة الجميلة بطلة للفيلم مع أول ظهور لها على الشاشة أمام كمال الشناوى ومارى منيب وميمى شكيب، كما شاركت كريمان فى أفلام " الفانوس السحرى" مع اسماعيل ياسين" وأصبحت بطلة لفرقته المسرحية لمدة 3 سنوات وشاركت فى العديد من المسرحيات.

ومن أشهر أدوار الفنانة كريمان التى عرفها الجمهور دورها فى فيلم "تمر حنة" حيث ققامت بدور الفتاة الغنية التى تحاول أن تفرق بين تمر حنة وحبيبها، وكانت نعيمة عاطف تناديها فى الفيلم بكلمة " ياماسخة"، كما كان من أشهر أدوارها "سلوى" فى فيلم سكر هانم و"عايدة" فى فيلم مراتى مدير عام

وقالت الفنانة المعتزلة فى حوار حصرى لليوم السابع ننشر تفاصيله قريباً أنها تركت الفن بعد زواجها وإنجابها ابنها الوحيد " شيرين"، حيث أرادت أن تتفرغ لرعايته.



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