شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب منع باد بانى من حضور حفل American Music Awards والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثبتت إصابة النجم العالمى باد بانى Bad Bunny بفيروس كورونا، وهو السبب الحقيقى الذى دفع النجم الشهير إلى إلغاء عرضه فى حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية "American Music Awards " لعام 2020 (AMA).

وكان من المقرر أن يقدم Bad Bunny خلال الحفل أغنيته الناجحة "Dákiti" مباشرة لأول مرة فى الحفل الضخم الذى تابعة الملايين من شتى أنحاء العالم.

وقالت شركة Acoustyle Communication الشركة التى تمثل Bad Bunny، فى بيان "فى الأصل باد باني يستعد لتقديم أغنيته " Dákiti "مع Jhay Cortez على الهواء مباشرة لأول مرة في AMAs، لكن للأسف، جاءت نتيجة اختبار الفنان إيجابية لـ COVID-19 ، ما أجبره على إلغاء العرض".



باد باني

يذكر أن قائمة الفائزين في حفل American Music Awards " ضمت عددا من أهم وأشهر نجوم الغناء فى العالم ، حيث فازت النجمة العالمية تايلور سويفت بجائزة أفضل نجم للعام ، كما نالت جائزة أفضل فيديو كليب للعام و ذلك بكليبها " cardigan " و فازت أيضا تايلور بجائزة أفضل فنانة روك / بوب للعام .

بينما فازت النجمة العالمية دوجا كات بجائزة أفضل فنان جديد لعام 2020 كما فازت بـ " FAVORITE FEMALE ARTIST – SOUL/R&B "، و كانت جائزة أفضل تعاون لهذا العام من نصيب جاستين بيبر ودجان + شاى عن اغنية " Hours 10,000 " .

وفاز الفريق الكورى الشهير " BTS " بجائزة " FAVORITE SOCIAL ARTIST " و جائزة افضل فريق غنائى للعام .

وعن جائزة أفضل مغنى بوب / روك فكانت من نصيب النجم العالمى جاستين بيبر ، بينما فازت النجمة العالمية دوا لييبا بجائزة أفضل أغنية للعام بـ " Don’t Start Now " ، فى حين فاز النجم هارى ستايل بجائزة أفضل البوم للعام بفئة بوب / روك و ذلك بألبومه"Fine Line" .

أما النجم العالمى Juice WRLD ففاز بجائزة افضل مغنى راب / هيب هوب لهذا العام ، بينما حصدت النجمة العالمية نيكى ميناج جائزة أفضل مغنية راب / هيب هوب لهذا العام .

بينما كانت جائزة أفضل أغنية راب / هيب هوب من نصيب كاردى بى و ميجان ذا ستاليون " WAP " .

وفاز النجم العالمى ذا ويك اند بجائزتى " FAVORITE MALE ARTIST – SOUL/R&B " و FAVORITE ALBUM – SOUL/R&B " ، كما فاز بجائزة أفضل أغنية SOUL/R&B و ذلك بأغنيته " Heartless " .

وكانت جائزة أفضل نجم لاتينى من نصيب النجم العالمى باد بانى و هو أيضا نال جائزة افضل ألبوم لاتينى عن " YHLQMDLG " ، و قد فاز فريق JONAS BROTHERS بجائزة " FAVORITE ARTIST – ADULT CONTEMPORARY " لعام 2020 ، وحصدت ليدى جاجا جائزة FAVORITE ARTIST – ELECTRONIC DANCE MUSIC (EDM) .