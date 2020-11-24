تكريم 4 وزراء ثقافة فى احتفالية "50 سنة فن" للنجم محمد صبحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكرم النجم محمد صبحى فى احتفالية "50 سنة فن" 4 وزراء ثقافة لما قدموه للوطن من رعاية كاملة للفكر والثقافة والفن وهم: الدكتور ثروت عكاشة والوزير الأديب يوسف السباعى والوزير الفنان فاروق حسنى والوزيرة الفنانة إيناس عبد الدايم.



4 وزراء ثقافة يتم تكريمهم في احتفالية 50 سنة فن

احتفالية "50 سنة فن" تحدد وبشكل نهائى إقامتها يوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 والتى يحتفل فيها النجم الكبير محمد صبحي بمرور نصف قرن على مسيرته الفنية ويكرم خلالها أكثر من 100 مبدع ممن ساهموا فى هذه المسيرة بالإبداع والنجاح وتشمل قائمة المكرمين مبدعين من أجيال مختلفة ما بين رفقاء طريق وأساتذة ومعلمين وتلامذة للأستاذ محمد صبحى ، ومنهم مثلا علي سبيل المثال لا الحصر الفنانات : شريهان ونيللي وعبلة كامل ونيفين رامز وسماح أنور وليلي علوي والهام شاهين ولبلبة وسعاد نصر وصابرين وأنغام وشويكار وحنان سليمان.

ومن الفنانين سامي فهمي وصلاح عبدالله ونور الشريف وسعد أردش وممدوح وافي وأحمد وفيق والمنتصر بالله ، كما يكرم المنتجون: محمد عمارة ومحمد فوزي وعمرو الصيفي، والمؤلفون: لينين الرملي ود. يسري خميس ومهدي يوسف ومحمد بغدادي وايمن فتيحة، أما المخرجون فهم : أحمد بدر الدين ونور الدمراداش ومحمد فاضل وعادل صادق ومحمد راضي ومدحت السباعي وعمر عبد العزيز، بالإضافة لمهندسى الديكور: د. سمير أحمد ود. صبري عبدالعزيز وحسين العزبي ومحمد الغرباوي" وآخرين سوف يتم الإعلان عن القائمة بالكامل قريبا.