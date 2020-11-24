"هيحصل إيه في الطحال ؟ ".. بسمة وهبة تنشر صورة مع أحمد سعد وخطيبته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت المذيعة بسمة وهبة صورة تجمعها بالمطرب أحمد سعد وخطيبته علياء بسيوني، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". علقت بسمة على الصورة :"يا ترى هيكون في شيخ حارة جديد؟". أضافت بسمة :"يا ترى الإجتماع ده اتفاق على حلقة ولا ننتظر لما نشوف خطيبة أحمد هيحصل إيه في الطحال". وكانت نشبت خلافات بين الفنان أحمد سعد وزوجته السابقة الفنانة سمية الخشاب، أدت إلى ضربها بيده مما تسبب فقدانها للطحال-على حد وصفها. وكانت تداولت أنباء في الأيام الماضية عن انفصال المطرب أحمد سعد عن خطيبته علياء بسيوني، عبر مواقع التواصل الإجتماعي. وفسر البعض انفصال الثنائي بعد أن قام "سعد" بإلغاء متابعة علياء على "إنستجرام"، وحذف صورهما. ومن جانب أحمد سعد رد على هذه الشائعات في تصريحات لبرنامج "Et" بالعربي، قائلًا :" شكراً لكل الناس اللي بتطمن عليا بس أنا عايز أقول إن محصلش أي حاجة أنا وعليا سمن على عسل وزي الفل، بس إحنا قررنا إننا نعيش حياتنا بشكل خاص جداً، ميكنش منتشر جداً، لإن في مشاكل كبيرة جداً بين الناس بتكبر، وإحنا شايفين الدنيا بيحصل فيها إيه".

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