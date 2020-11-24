بتهمة التطبيع.. هؤلاء شطبت النقابات الفنية عضويتهم‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعلن اتحاد النقابات الفنية، في اجتماعه الطارئ أمس الاثنين، إيقاف الفنان المتهم بالتطبيع لحين التحقيق معه، بعد ظهوره مع مجموعة من مشاهير إسرائيل في الحفل الذي أقيم في دبي، ومخالفته قراراتها بحظر التطبيع.

ويواجه الفنان الشاب شبح شطب عضويته من نقابة المهن التمثيلية، حسبما كشف نقيب المهن التمثيلية د. أشرف زكي بأحد البرامج، وهي العقوبة نفسها التي تم فرضها من قبل على الكاتب المسرحي علي سالم "مؤلف مدرسة المشاغبين"، بعد قيامه بزيارة إسرائيل.

المخرج الراحل حسام الدين مصطفى هو أيضا تم شطب اسمه وفصله من نقابة السينمائيين، بسبب مشاركته في الزيارة، واكتفى اتحاد النقابات فيما بعد بتوجيه اللوم له فقط، بعد أن ذكر بأن سفره لإسرائيل كان في إطار الدعوة للسلام وليس للتعاون الفني.

ويطبق اتحاد النقابات الفنية في مصر، منذ عام 1981 قرارا يحظر التعامل أو التطبيع مع إسرائيل؛ إذ يعتبر هذا القرار من الثوابت لديه ما دامت إسرائيل تنتهك حقوق الفلسطينيين، وتستمر في إعلانها أن دولة إسرائيل من النيل إلى الفرات.

وكانت نقابة المهن التمثيلية، قد أصدرت بيانًا صحفيًا، جاء فيه: "تابع مجلس النقابة في الساعات الأخيرة بكل اهتمام ومسئولية نابعة من موقف وطني وقومي يمثل جموع الفنانين والمبدعين المصريين، ما حدث من تصرف فردي لأحد أعضاء النقابة في أحد التجمعات الفنية بمدينة عربية شقيقة والتقاطه الصور مع فنانين ينتمون للكيان الغاصب".

وتابع البيان: "ومجلس نقابة المهن التمثيلية إذ يتناول تفاصيل هذه الواقعة المثيرة للجدل؛ ليؤكد أولا الدعم التام والكامل لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق والتزام النقابة بالموقف الجمعي للفنانين المصريين وتمسكها الدائم بمواقف وقرارات اتحادات النقابات الفنية المصرية والعربية تجاه مثل هذه التصرفات".

وأضاف البيان: "والمجلس في موقفه هذا يدرك تمامًا الفرق بين المعاهدات الرسمية التي تلتزم بها الحكومات العربية والموقف الشعبي والثقافي والفني من قضية التطبيع، علمًا بأن مجلس النقابة يحتفظ بحقه في اتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات وقرارات في ضوء اللوائح الداخلية والقوانين المنظمة لعمل النقابة".