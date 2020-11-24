"سهلة يا آسر".. أروى جودة تقبل تحدي آسر ياسين "عرفتوا اللي حصل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قبلت الفنانة أروى جودة تحدي الفنان آسر ياسين "عرفتوا اللي حصل"، الذي شارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم.

نشرت أروى مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ظهرت أروى في الفيديو وهي تردد بعض الكلمات بسرعة وطريقة كوميدية، إذ تأخذ الكلمة الأخيرة من كل جملة لتبدأ بها الجملة الجديدة.

علقت أروى على الفيديو :"هه سهلة يا آسر، دلؤتي بتحدى شيرين رضا وشكيو وجومانا مراد وتامر حبيب وهشام ماجد وأيمي سمير غانم وعلي الطيب".

أروى جودة شاركت مؤخرا في حكاية "أنت فين"، ضمن أحداث "نمرة أتنين" وهي من بطولة آسر ياسين وسينتيا خليفة، سيناريو وحوار سماء عبدالخالق، وإخراج هاني خليفة.