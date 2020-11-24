وائل جسار يهنئ زوجته بعيد ميلادها بكلمات رومانسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ المطرب اللبناني وائل جسار زوجته ميراي بعيد ميلادها اليوم الثلاثاء.

نشر "جسار" صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق :" حبيبتي ميراي شريكة حياتي، بدي قلك انو وجودك بحياتي كنز، مشيت أنا وياكي مشوار طويل كان فيه طلعات ونزلات، كنت دايما تعطيني معنويات ت كمل المشوار، من خلال دعمك قلي أنا نجحت كنت دايما الجندي المجهول اللي دايما عم يصليلي، كل عام وانت بالف خير ان شاء الله دوام الصحة والعافية .بحبك".

أحيا المطرب وائل جسار حفلًا غنايًا بدار الأوبرا المصرية ضمن حفلات الدورة الـ29 لمهرجان الموسيقة العربية، وذلك في 9 نوفمبر الجاري.