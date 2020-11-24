فيديو| أنوشكا عن يحيى الفخراني :"واحشني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تشارك الفنانة أنوشكا في بطولة مسلسل النجم يحيى الفخراني "نجيب زاهي زركش"، المنتظر عرضه في موسم رمضان 2021.

قالت أنوشكا خلال لقائها في برنامج It's Show Time على قناة CBC، :"يحيى الفخراني واحشني، الشغل معاه متعة، أنا مرات بكون معاه في مشهد بفضل أتفرج عليه وانسى".

أضافت أنوشكا :"بدأنا تصوير المسلسل، شادي الفخراني المخرج بيتصرف كأن رمضان بكرة الصبح، ودا شئ عظيم، بنشتغل على حسب الجدول بعدد ساعات معينة، ومش بنشتغل تحت ضغط ونقول مش هنلحق رمضان".

المسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال ويشارك في بطولته يحيى الفخراني، هالة فاخر، وإسلام ابراهيم، أنوشكا، ورامز أمير وكريم عفيفي، محمد محمود، أحمد خالد صالح، ومن إخراج شادي الفخراني.