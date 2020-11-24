فيديو| في أول لقاء .. درة تتحدث عن كواليس حكاية "أول السطر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت الفنانة درة عن كواليس تصوير حكاية "إلا أنا" ضمن أحداث مسلسل "أول السطر".

وقالت درة خلال لقاء لها لأول مرة بعد زواجها في برنامج "The insider"،:"أنا مبفكرش في الحكاية على إنها تسلسل، لأنها قصص مش تسلسل، وهي فعلا اتعرضت ورا بعض، لكن أنا بشوف إن كل قصة هي مسلسل لوحده، شخصية سلمى اللي بجسدها هي بتفكر في حاجة بطريقة بس ممكن الظروف تخلي الحياة تبقى حاجة تانية غير اللي أنتي مرتباه خالص"

أضافت درة :"وأشادت درة بمؤلفي المسلسل والأفكار التي قدموها، وبأسلوب المخرج محمود كامل السهل الممتنع، الذي ينتمي للمدرسة الواقعية.

"أول السطر" هي الحكاية الأخيرة من حكايات الموسم الأول من المسلسل، ويشارك في بطولتها إلى جانب الفنانة درة، كل من عمر الشناوي، والطفلة ريم عبدالقادر، ومن إخراج محمود كامل.

تدور القصة حول شخصية تجد نفسها مضطرة لتحمل مسؤولية 3 أطفال تتبناهم، كما يوجد في المسلسل خط رومانسي إذ يتصارع شخصان على حب درة.