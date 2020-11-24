تكريم 4 وزراء ثقافة في احتفالية " 50 سنة فن " للنجم محمد صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يكرم النجم محمد صبحي في احتفالية " 50 سنة فن " 4 وزراء ثقافة، لما قدموه للوطن من رعاية كاملة للفكر والثقافة والفن وهم: الدكتور ثروت عكاشة، والوزير الأديب يوسف السباعي، والوزير الفنان فاروق حسني، والوزيرة الفنانة إيناس عبد الدايم .

احتفالية " 50 سنة فن " تحدد وبشكل نهائي إقامتها يوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 والتي يحتفل فيها النجم الكبير محمد صبحي بمرور نصف قرن على مسيرته الفنية ويكرم خلالها أكثر من 100 مبدع ممن ساهموا فى هذه المسيرة بالإبداع والنجاح وتشمل قائمة المكرمين مبدعين من أجيال مختلفة ما بين رفقاء طريق وأساتذة ومعلمين وتلامذة للأستاذ محمد صبحى، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر الفنانات شريهان، نيللي، عبلة كامل، نيفين رامز، سماح أنور، ليلى علوي، إلهام شاهين، لبلبة، سعاد نصر، صابرين، أنغام ، شويكار، حنان سليمان.

ومن الفنانين سامي فهمي، وصلاح عبدالله، ونور الشريف وسعد أردش وممدوح وافي وأحمد وفيق والمنتصر بالله آخرين سوف يتم الإعلان عن القائمة بالكامل قريبا .