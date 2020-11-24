ماجد المهندس يهنئ سالم الهندي بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: هنأ المطرب ماجد المهندس، سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا بعيد ميلاده. نشر "المهندس" صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، علق :"كل عام وأخي وصديقي الغالي سالم الهندي عراب الفن وروتانا بألف خير، العمر كله يا أبو فواز". وكشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية عن عمل فني جديد يجمعه بالنجم ماجد المهندس، والأغنية تحمل اسم "ودعت روحي".

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