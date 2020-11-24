الخميس المقبل.. مروان خوري يطرح أحدث أغانيه "مش مرتاحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: يستعد المطرب اللبناني مروان خوري لطرح أحدث أغانيه "مش مرتاحة" الخميس المقبل. نشر "خوري" بوستر الأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، علق :"أغنيتي الجديدة مش مرتاحة حصريًا على قناتي يوم الخميس الساعة 6 بتوقيت بيروت". يذكر أن آخر أعمال مروان خوري طرح أحدث كليباته، والذي يحمل اسم "كمل حياتك"، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من إخراج فالنتينا، من كلمات وألحان مروان خوري.

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