فيديو نادر.. شويكار تكشف مأساة زواجها الأول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تميزت الفنانة المصرية شويكار بابتسامتها، وكثيرا ما كانت تبرر هذا الأمر بأنها لا تحب الحزن، أو الاستغراق في تفاصيل مزعجة.

وفي ذكرى ميلادها الذي يوافق 24 نوفمبر نلقي الضوء على لقاء تلفزيوني نادر أجرته الفنانة شويكار مع الإعلامية الكبيرة سامية الإتربي بالتلفزيون المصري، وكشفت خلال هذه المقابلة عن مأساة عاشتها وعمرها 16 عاما.



قالت شويكار إنها نشأت وسط أسرة رائعة، وكان ترتيبها الثالث بين خمس شقيقات، وأفرطت العائلة كلها في تدليلها، وفازت بلقب ملكة جمال مصر الجديدة في مرحلة الصبا.





وكشفت شويكار عن زواجها وعمرها 16 عاما قائلة، إن والدها أصابه المرض، وعندما شعر بعلامات دنو الأجل قرر أن تتزوج بصديقه، وكان شخصا رائعا ويدعى "حسن"، وأثمر هذا الزواج طفلة سمتها "منة".

وأوضحت شويكار أن زوجها أصيب بفشل كلوي، وظل مريضا فترة طويلة، ورحل عن الحياة وعمرها 18 عاما، لتجد نفسها تائهة، وحتى تستطيع مواجهة ظروف الحياة، لجأت للمخرج حسن رضا صديق والدها الذي ساعدها ومهد لها الطريق للعمل في الوسط الفني.

ولدت شويكار طوب صقال في 24 نوفمبر 1936، والدها مصري الجنسية وتركي الأصل، أما الأم فكانت شركسية.





تزوجت بالفنان فؤاد المهندس بعد وفاة زوجها الأول حسن نافع، وقدمت مع المهندس العديد من الأعمال الفنية الرائعة مثل: "سيدتى الجميلة"، "أنا وهو وهي"، "حواء الساعة 12".

وفي 14 أغسطس الماضي، رحلت شويكار عن الحياة تاركة خلفها ميراثا كبيرا من الفن، وعن عمر ناهز 83 عاما.