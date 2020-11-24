شكرا لقرائتكم خبر عن أروي جودة تقبل تحدى "عرفت اللى حصل" من أسر ياسين.. وتمرره لعدد من النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبلت النجمة أروى جودة التحدى الذى وجهه إليه النجم آسر ياسين، والذى شارك به عدد من النجوم، وظهرت فى مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" وهي تؤدي التحدى الذى تقول فيه كلمات متسارعة على وزن واحد، خلال مدة زمنية معينة، حيث نجحت في استكمال التحدي في وقت قصير، معلقة :"سهلة يا أسر"، ووجهت التحدي إلى عدد من الفنانين على رأسهم الفنان الفنان هشام ماجد و الفنانة إيمي سمير غانم، و المؤلف تامر حبيب والفنانة السورية جومانا مراد، إضافة إلي عدد من أصدقائها.



اروي جودة

وكان النجم آسر ياسين دعا كلا من أحمد السقا وأروى جودة وكريم فهمى وأحمد حاتم وتميم يونس وروبى لتحدٍ جديد من نوعه، وهى قول مجموعة من الكلمات المركبة والمتصلة فى أقل من 11 ثانية، حيث تمكن آسر من إنهاء التحدى خلال 11 ثانية فقط.

كما شارك فى التحدى المطرب محمد الشرنوبي، الذي وجه إليه الفنان كريم فهمي، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو له وهو ينطق الكلمات بشكل سريع خلال ثواني معينة بدون تداخل أو غلطة في النطق، والذي قرر تحدى عدد من الفنانين والمشاهير، على رأسهم الفنانة هنا الزاهد والفنان عمرو وهبة والفنانة هدى المفتى، والفنان أحمد خالد صالح، والفنان أحمد زاهر، بالإضافة إلى زوجته راندا رياض.

وشارك أيضا الفنان أوس أوس وتحدى ثلاثة فنانين هم أشرف عبد الباقى، صلاح عبد الله، سليمان عيد، مثلما ظهر خلال الفيديو الذى نشره مؤخراً، وقبل فيه تحدى الفنان ماجد المصرى.