تراند اليوم : من غير البتاع – روبي هتفرجك على السمانة والدبوس

نشرت الفنانة روبي عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل صورة لها وهي ترتدي فستان ذهبي قصير بكتف واحد، ومكشوف الفخذين، ورفعت شعرها بتسريحة بسيطة، ووضعت مكياج ناعم، ولاقت صورتها إعجاب المتابعين الذين تغزلوا بجمالها وإثارتها، بينما انتقدها البعض، معتبرين ان اطلالتها خادشة وشبه عارية.

هذا وكانت الفنانة روبي قد أثارت الجدل بوقت سابق بظهورها على البحر مرتدية بكيني باللون الابيض والاسود وارتدت فوقه قميص شفاف كشف عن تفاصيل جسدها، وانتقد المتابعون إطلالتها، بينما تغزل البعض بجمالها وانوثتها.

روبي فنانة مصرية، مواليد 1981، ويذكر ان بداية شهرة روبي بعالم الفن كانت من خلال أغنية: “أنت عارف ليه” و”ليه بيداري كدة”، وشاركت روبي في أدوار البطولة بين السينما والتليفزيون، فقدمت للسينما أفلام: الوعد، الشوق، الحرامي والعبيط، اما في التلفزيون، أبرز أعمالها: بدون ذكر أسماء، سجن النسا.