تراند اليوم : بصدر مكشوف – شاهد نسرين طافش بتعمل ايه جوه الطيارة

عبر حسابها في إنستغرام نشرت الفنانة نسرين طافش صورة لها من داخل طائرة خاصة فارهة أثناء توجهها الى دبي، وظهرت مرتدية بروتيل أسود وتتناول الطعام، وأظهرت في الصورة حقيبتها الثمينة، وعلقت:”الحمدلله انو الله منعم على غالبيتنا بالمقدرة على السفر على الرغم من انو السفر بهيك ظروف ليس بالمهمة البسيطة أبداً، والله يفرجها على الناس الي ما عم تقدر تسافر وتشوف اشغالها واحبابها بسبب إغلاق المطارات”.

ورغم تعليقات الغزل والمحبة من قبل بعض المتابعين، الا ان نسرين طافش تعرضت لهجوم واسع بسبب استعراض رحلتها والطائرة الفارهة وممتلكاتها الغالية، ومقاطع الفيديو التي نشرتها للفندق الفخم الذي تقيم فيه بدبي، كما اتهمها البعض بتقليد الفنانة ياسمين صبري، حيث جاءت صورة طافش بعد يوم واحد من مشاركة الفنانة المصرية ياسمين صبري صورة لها وهي جالسة في طائرة خاصة، وقد أفردت كرسي لحقيبتها ذات الماركة الفرنسية(Hermes Berkin)، والتي تبلغ قيمتها نحو عشرين ألف دولار.

وكانت قد نشرت نسرين طافش في وقت سابق مقطع فيديو لها عبر حسابها في انستغرام ظهرت فيه وهي ترقص داخل سيارتها الفارهة على انغام الموسيقى وعلقت: “صباح المود العالي”.