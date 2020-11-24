تراند اليوم : طرد عمرو دياب لزوجته دينا الشربيني من منزله – الحقيقة الكاملة

انتشرت الكثير من الأنباء مؤخرا حول إنفصال الفنان عمرو دياب عن الفنانة دينا الشربيني، وذلك بعد ان اثارعمرو دياب جدلاً كبيراً خلال الأونة الأخيرة، بعد إحيائه حفل زفاف، في غياب جديد للفنانة المصرية دينا الشربيني عن حفلاته.

وصرّح مصدر مقرب من الطرفين أن هناك خلاف نشب بينهما أثناء تواجدهما بأحد الأماكن بالجونة، حيث تفاجئ الحضور بالمكان بإنفعال دياب بينما التزمت الشربيني بالصمت، مما جعلها تعاقبه بعدم حضور حفل زفاف كان متعاقد على حضورها معه.

وحسبما جاء ببعض المواقع الفنية، أن عمرو دياب كان يغني في الحفل الذي أقيم بالجونة إحدى أغنياته التي تتضمن كلماتها الحديث عن الجمال، فسخر قائلاً: “جمال ايه؟”، وإعتبرت دينا أنه يسخر منها بهذه الكلمات، على الرغم من أنها لم تكن موجودة بالحفل.

كما نشرت بعض وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية أنباء تقول أن عمرو دياب قام بطرد دينا الشربيني من منزله، وجمع أغراضها بصناديق لتخرج بلا عودة من حياته، وأنه لم يقبل عودتها رغم تدخل بعض الأصدقاء ومحاولاتها للصلح، بينما صرّح مقربون ان هذا الكلام غير حقيقي، وان دينا ابتعدت لفترة قصيرة، وأن عمرو ودينا مازالا متزوجان ولم ينفصلا.