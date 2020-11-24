هؤلاء النجوم فازوا بجوائز American Music Awards 2020

متابعة بتجــــــــــــرد: أُُقيم على مسرح Microsoft في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأميركية، حفل توزيع جوائز الموسيقى الأميركية لعام 2020، وتم بث الحفل “أون لاين”، في أكثر من 200 دولة حول العالم بسبب فيروس كورونا.

وشهد الحفل هذا العام مشاركات لفئات جديدة، من موسيقى الراب والهيب هوب، وتنافس على جائزة “فنان العام” كل من؛ جاستن بيبر، بوست مالون، رودي ريتش، تايلور سويفت وويكند” وذهبت إلى النجمة العالمية تايلور سويفت.

أما جائزة “الفيديو الموسيقي المفضل” فتنافس عليها 6 فنانين، هم: “دوجا كات، دريك، ليدي غاغا، أريانا غراندي عن أغنية “Rain On Me”، تايلور سويفت عن أغنية “كارديغان”، و The Weeknd عن أغنية “أضواء عمياء”، وفازت بهذه الجائزة تايلور سويفت أيضاً.

أما جائزة “الفنان الجديد” فذهبت إلى الفنانة Doja Cat، والتي حصلت أيضاً على جائزة “أفضل فنانة أغنية بوب أو روك لعام 2020.

كما نالت النجمة العالمية ليدي غاغا جائزة “الفنان المفضل لموسيقى الرقص (EDM)”.

وجائزة “أفضل عمل جماعي لعام 2020” ذهبت إلى تعاون Dan Shay و Justin Bieber 10,000 Hours.

وذهبت جائزة “الفنان الاجتماعي المفضل لعام 2020” إلى الفرقة الكورية BTS التي تنافست بقوة مع بيلي إيليش، EXO، أريانا غراندي و NCT 127.

كذلك حصلت الفرقة الكورية على جائزة “الفرقة الموسيقية المفضلة لموسيقى الروك والبوب”.

وتنافس على جائزة “أفضل فنان لموسيقى الروك والبوب لعام 2020” كلٌ من: جاستن بيبر، بوست مالون وويكند، وذهبت إلى النجم الأخير>