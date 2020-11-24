ابنة الثنائي جيجي حديد وزين مالك في أحدث ظهور لها

متابعة بتجـــــــــــرد: شاركت عارضة الأزياء الأميريكة من أصول فلسطينية، متابعيها عبر انستغرام والذين يبلغ عددهم أكثر من 60 مليون متابع، صوراً جديدة من مقر إقامتها حالياً في ولاية بنسلفانيا، وظهرت جيجي حديد في الصور ببدلة رياضية زرقاء اللون مع جاكيت صوف طويلة وقبعة سوداء، بينما تنام طفلتها في حضنها من دون الكشف عن وجهها، والصورة الأخرى لهما كانت بالأبيض والأسود، وباقي الصور تكشف عن زينة المنزل الخاصة بأعياد الميلاد.

وعبرت جيجي حديد عن حبها لطفلتها الأولى من زين مالك قائلة: “نوع جديد تماماً من الانشغال والتعب، لكنها أفضل صديق”.

وأضافت: “لذا حصلت على زينة الكريسماس مبكراً” في إشارة إلى تجهيزها لزينة عيد الميلاد.

يذكر أن جيجي توجد في شقتها في نوهو، حيث التزمت هي بالحجر الصحي في ولاية بنسلفانيا في مزرعة عائلتها مع والدتها يولاندا وزين مالك منذ جائحة فيروس كورونا.

وكان الثنائي جيجي حديد وزين مالك استقبلا ابنتهما في شهر سبتمبر الماضي، ولم يكشفا عن اسمها حتى الآن، ولم ينشرا أي صور لوجهها كحال العديد من المشاهير الذين يخفون وجوه أطفالهم لمنحهم الخصوصية.