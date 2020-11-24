النجوم يتحدون آسر ياسين.. وهذه النتيجة

متابعة بتجــــــــــــرد: أطلق الفنان المصري آسر ياسين تحدياً جديداً يحمل هاشتاغ “تعرفوا اللي حصل” وهو عبارة عن النطق بكلمات ليس لها علاقة ببعضها وبسرعة من دون أن يصمت الشخص أو يخطئ في حرف، وهي شروط آسر ياسين للنجاح في التحدي.

وما إن أطلق آسر ياسين التحدي حتى انتشر في السوشيال ميديا بشكل واسع، وشارك به العديد من النجوم، إذ من شروط المشاركة أن يختار المشارك أسماء أخرى للمشاركة في التحدي.

ومن أبرز النجوم الذين شاركوا ونشروا فيديو التحدي عبر انستغرام هم: الفنانة آيتن عامر التي نجحت في نطق الكلمات بسرعة ومن دون أخطاء لكن وصفته بالتحدي الصعب وعلقت على الفيديو: “حرام عليك والله أعملوا إزاي دا”، بينما لم تنجح الفنانة إيمان العاصي وبدت في الفيديو برفقة ابنتها وهي تحاول مراراً وتكراراً لكن من دون جدوى.

كما ظهر كريم فهمي في مقطع فيديو، وهو ينطق العبارة نفسها بمهارة ومن دون خطأ، كما شاركت ليلى زاهر ابنة النجم المصري أحمد زاهر، إضافة إلى سلمى أبو ضيف، أحمد حاتم، كريم فهمي، محمد الشرنوبي وغيرهم.