العائلة البريطانية المالكة غاضبة بسبب مسلسل على Netflix

متابعة بتجـــــــــــرد: أثار الموسم الرابع من الدراما الملكية The Crown، الذي بدأ عرضه على شبكة Netflix الأحد الماضي، موجة اعتراضات واسعة من قبل العائلة البريطانية المالكة وذلك لما يتضمنه من مشاهد عن حياة العائلة الملكية وسيرة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

وذكرت تقارير من مصادر مقربة من العائلة المالكة أن كبار أفراد العائلة أصيبوا بالصدمة من الحلقات الاولى الجديدة التي اعتبروها “استغلالية وغير دقيقة”.

وقال كاتب السيرة الملكية بيني جونور لصحيفة The Times of London إن تشارلز ، من المحتمل أن يكون منزعجا بشكل كبير، بعرض الموسم الرابع بسبب مشهد يقول فيه عم تشارلز الأكبر اللورد مونتباتن إن العائلة المالكة تشعر بخيبة أمل في علاقة تشارلز مع كاميلا باركر بولز، التي تجسد دورها الممثلة إميرالد فينيل والتي هي حاليا زوجة لولي العهد البريطاني.

واتهم بيني جونور الجزء الجديد بعدم دقة أحداثه واستعانة الكاتب بيتر مورغان ببعض الأحداث التي تخدم الدراما دون مراعاة لشعور الأشخاص.

واتهم مصدر آخر في القصر الملكي الشبكة الأميركية بالخوض في التفاصيل المؤلمة التي لم يمر عليها سنوات طوال وزعم أن الأمير ويليام غير سعيد في حياته بسبب تعرض والديه للاستغلال وتقديمهما بصورة زائفة لا تعكس الواقع.

ويتناول الموسم الجديد حياة الأميرة الراحلة ديانا وتصدرها المشهد في البلاط الملكي منذ تعارفها على ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز وتفاصيل فترة الزواج حتى انهيار علاقتهما ووفاتها.

ويستعرض المسلسل مثلث الحب المضطرب الذي كانت كاميلا باركر دوقة كورنوال جزءا منه، ومن المقرر أن يعرض الموسم الجديد في 10 حلقات.