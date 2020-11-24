شكرا لقرائتكم خبر عن الزعيم عادل إمام يعوض غيابه عن دراما رمضان بفيلم سينمائى كوميدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعوض الزعيم عادل إمام غيابه من السباق الرمضانى بفيلم سينمائى جديد يحضر له ويتكتم صناعه عن تفاصيله، ويتم الإفصاح عنه خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء المخرج رامى إمام من تعاقدات النجوم المشاركين مع الزعيم في الفيلم، والاستقرار على الخطوط العريضة للسيناريو خاصة وأن الزعيم يعود بفيلم كوميدى.

وقرر الزعيم عادل إمام الحصول على إجازة من تقديم مسلسلات جديدة العام المقبل، بعد ظهوره هذا العام من خلال مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى امام وشارك في بطولته داليا البحيرى ودلال عبد العزيز وحمدى الميرغنى ومحمد كيلانى وطارق الابيارى وهدى المفتى ووفاء صادق ورانيا محمود ياسين وسليمان عيد.

وقدم الزعيم 8 مسلسلات خلال التسع سنوات الأخيرة وكانت البداية بمسلسل "فرقة ناجى عطا الله" عام 2012 واستمر بعدها فى التواجد بشكل سنوى، حيث ظهر فى رمضان 2013 بمسلسل "العراف"، و"صاحب السعادة" عام 2014، و"أستاذ ورئيس قسم" عام 2015، و"مأمون وشركاه" عام 2016، و"عفاريت عدلى علام" عام 2017، وأخيراً "عوالم خفية" عام 2018، وأخيراً "فلانتينو" عام 2020.