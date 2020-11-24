شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عادل وريهام عبد الغفور مع يسرا في "ليلة العيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت النجمتان غادة عادل وريهام عبد الغفور لفيلم "ليلة العيد" بعد تعاقد النجمة يسرا على بطولته، خاصة وأن أحداث الفيلم تدور حول 6 بطلات، ولكل بطلة حكاية مختلفة تدور حول ليلة العيد، ويناقش قهر المرأة فى المتجمع، والفيلم من إخرج سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عبد الله، وجارى تعاقد باقى الأبطال المشاركين في العمل، ومقرر انطلاق التصوير خلال الأيام المقبلة بعد ابرام تعاقدات النجوم الباقيين.

وتدور أحداث فيلم "ليلة العيد" في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، لنستعرض من خلاله العديد من جوانب القهر الذي تقع على المرأة، عبر عدة مراحل منها الطفولة والشباب.

يذكر أن المؤلف أحمد عبد الله رشح كلا من الفنانة رغدة والفنانة سميحة أيوب للمشاركة في العمل، وحتى الآن لم يتم التعاقد معهم ومازالت التحضيرات جارية بين مخرج العمل والمؤلف والمنتج أحمد السبكى.

يشار إلى أن ريهام عبد الغفور عرض لها مؤخراً حكاية "ربع قيراط" " والتى تمت إضافتها مؤخرا، من مسلسل "إلا أنا"، بعدما تم عرض حكايات العمل الـ6 الأساسيين وهى "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"ضى القمر" بطولة كندة علوش، و"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض".