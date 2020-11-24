"كان يلتمس العذر لكل الناس".. علي الحجار ينعى طارق عاكف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعى الفنان علي الحجار، صديقه الموزع الموسيقي طارق عاكف، الذي رحل في الساعات الأولى من صباح الإثنين، عن عمر يناهز الـ 60 عامًا.

ونشر الحجار، صورته عبر حسابه على فيسبوك، قائلاً: "فقدنا اليوم فنان كبير وإنسان قلبه مليان بالرحمة.. كان يلتمس العذر لكل الناس ولا يحمل أي ضغينة أو شر لأحد على الإطلاق.. ربنا يرحمه ويغفرله ويكتبله الجنة".

طارق فاروق عاكف ولد في 28 نوفمبر 1960، وهو ملحن وموزع موسيقى مصري وقائد أوركسترا وعازف أورج محترف.

أسس استوديو "صوت الحب" في القاهرة، وتعاون مع كبار رموز الأغنية العربية، ومنهم راغب علامة، وماجدة الرومي، ومحمد عبده، ووردة الجزائرية وسميرة سعيد، وطلال مداح، وأبوبكر سالم، وعاصي الحلاني، ورابح صقر ولطيفة، وأحلام.