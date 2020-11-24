"أبو" يطرح أغنيته الجديدة "هتيجي"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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"الخليج 365" من بيروت: طرح المغني المصري "أبو" أغنية جديدة بعنوان "هتيجي" كتب كلماتها بالإشتراك مع منة القيعي، ولحنها، بينما تولى توما توزيعها موسيقياً، وانتجتها شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.

يذكر أن أبو فاجأ جمهوره بغنائها لأول مرة على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الرابع.

يذكر أن الأغنية حققت قرابة المليوني مشاهدة خلال يومين من صدورها.