شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إيرادات فيلم Honest Thief حول العالم لـ 25 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت إيرادات فيلم الإثارة والأكشن Honest Thief في شباك التذاكر حول العالم، حيث وصلت إلى 25 مليون دولار، وذلك بعد أن عرض في 2502 صالة عرض، وهو الفيلم الذي يقوم ببطولته ليام نيسون، كيت والش، جيفير دونوفان، وإخراج مارك ويليامز، الذى شارك فى تأليفه مع ستيف ألريش.

ويحكي الفيلم عن "توم" ويجسده ليام نيسون، وهوسارق بنوك يريد أن يعيش حياة آمنة بعد وقوعه في قصة حب، إلا أن اثنين من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يرحمانه، بحسب ما جاء في موقع "IMDB".

من أخر أعكال ليام نيسون كان فيلم Ordinary Love، حيث يسلط الضوء على مرض السرطان من خلال قصة حب رومانسية للغاية بين ليام نيسون من جهة وبطلة العمل ليزلي مانفيل.

ليزلي تلعب دور سيدة مصابة بسرطان الثدي، وهو ما يترتب عليه صدمة شديدة لها مما يجعل زوجها الذى يلعب دوره ليام نيسون يقف بجوارها مواجهين المرض خلال العمل الذى تدور قصته حول مواجهة اثنين من الطبقة المتوسطة للمرض وكيفية محاولتهما العيش معه.