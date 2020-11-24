شكرا لقرائتكم خبر عن هايلى بيبر تحتفل بعيد ميلادها الـ 24 برفقة جاستين بيبر .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت هايلي بيبر بعيد ميلادها مع زوجها النجم جاستين بيبر من خلال صورتين نشرتهما عبر حسابها على موقع انستجرام، وعلقت عليها بكتابة رسالة تشكر فيها بيبر على طريقة احتفاله بعيد ميلادها الـ 24، حيث أكدت أنها تشعر بامتنان كبير له، كما حرصت في الوقت ذاته على شكر كل من هنأها بتلك المناسبة قائلة: " "شكرًا لكم على كل الحب ورسائلكم اللطيفة".



جاستين وهايلي

وكانت عارضة الأزياء العالمية هايلي بيبر تألقت في آخر ظهور لها، بإطلالة أنيقة قبل أيام قليلة من احتفالها بعيد ميلادها هذا الأسبوع، حيث خطفت هايلي بيبر الأنظار خلال تجولها في شوارع لوس أنجلوس مرتدية أزياء ضيقة من "اللاتكس الأسود"، وفقا لصور نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



هايلي بيبر

وقد استعرضت إطلالتها في لوس أنجلوس حينما ارتدت أزيائها بأسلوب أنيق تمثلت في اللاتكس الأسود الضيق خلال زيارتها المصمم الشهير " Maeve Reilly " في لوس أنجلوس، قبل عيد ميلادها يوم الأحد، 22 نوفمبر.

وكانت حرصت هايلي بيبر على الالتزام بقواعد السلامة والوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد من خلال ارتداؤها كمامة متناسقة مع ملابسها، وذلك من أجل حمايتها من الفيروس التاجي "كوفيد 19"، ويأتي ذلك بعد أيام من ارتداء عارضة الأزياء العالمية بدلة رياضية أنيقة وفضاضة باللونين الأسود والأبيض، إلى جانب حذاء رياضي خلال هذا الأسبوع، حيث زارت أحد أصدقائها في لوس أنجلوس.