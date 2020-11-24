أمير طعيمة يحتفل بوصول "عدى الكلام" 100 مليون مشاهدة على "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الشاعر أمير طعيمة بوصول أغنية "عدى الكلام" للمطرب المغربي سعد لمجرد 100 مليون مشاهدة على "يوتيوب".

ونشر "طعيمة" بوستر الأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "عدى الكلام وعدى 100 مليون مشاهدة على "يوتيوب" فقط في 4 شهور".

وأضاف: "فنان ذكي ومختلف وموهبة خاصة وسعيد أن أول أغنية مصرية له من كلماتي، شكرا لأصدقائي المبدعين اللي دائمًا عند حسن ظني بيهم".

أغنية "عدى الكلام" من كلمات أمير طعيمة، ولحن عزيز الشافعي، وتوزيع توما.

وكان سعد لمجرد قد أجل طرح الأغنية أكثر من مرة بسبب وقوع عدة أحداث من بينها وفاة الفنانة رجاء الجداوي.