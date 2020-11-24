صور| مايان السيد تخضع لجلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة الشابة مايان السيد لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت مايان في الصور بشكل جديد، ونالت الصور إعجاب جمهورها. وشاركت الفنانة مايان السيد في فيلم "بنات ثانوي" بطولة هنادي مهنا، مي الغيطي، هدى المفتي، محمد الشرنوبي، جميلة عوض، ومن إخراج محمود كامل.

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