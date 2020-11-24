تراند اليوم : “أحمد فهمي” سيناء أكتر مكان بحبه في حياتي.. إتفرج

شارك الفنان أحمد فهمي متابعيه بصورة جديدة أمام أحد شواطئ سيناء وعلق عليها “سيناء أكتر مكان بحبه في حياتي … هناك مبيفرقليش حاجة.

وربط البعض بين نشر فهمي لهذه الصورة في ذلك التوقيت بأزمة الفنان المتهم بالتطبيع.

جدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد فهمي كان مسلسل “رجالة البيت” من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، إنتاج سينرجي-تامر مرسي ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم أكرم حسني، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، لطفي لبيب ودينا محسن “ويزو”.

كما ينشغل أحمد فهمي حاليا في تصوير فيلم جديد يحمل اسم مبدئي هو “دماغ عالية” مع روبي وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت ومن إخراج الجندي، وتأليفه مع الجندي وإيهاب بليبل.

