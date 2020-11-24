تراند اليوم : أهم موظف للأمير تشارلز يهاجم “ذا كراون” الأميرة ديانا ليست ضحية- شاهد

هاجم المتحدث الإعلامي السابق باسم الأمير تشارلز والأميرة ديانا، ديكي أربيتر، مسلسل The Crown “التاج”، الذي يعرض على شبكة نتفليكس.

ووفقًا لموقع “تايمز راديو” الأمريكي، عمل “أربيتر” مع العائلة الملكية 12 عامًا تقريبًا، منذ عام 1988 وحتى 2000، وخلال هذه الفترة بنى علاقة مهنية قوية بين الأمير تشارلز والأميرة ديانا.

وذكر “أربيتر”، أن المسلسل الجديد المبني على حياة العائلة الملكية ظلم الأمير تشارلز، وجسده كشخصية شريرة مبالغ فيها، بناءً على سيناريو المسلسل الذي كتبه بيتر مورجان.

وتابع: “المسلسل ليس عملًا وثائقيًا ولا تاريخيًا، هو مجرد دراما مبالغ فيها تصور الأمير تشارلز شخصًا شريرًا، وهو ليس كذلك على الإطلاق، كما أن الأميرة ديانا ليست ضحية”.

وأضاف: “المسلسل يجسد شخصيات لا أعرفها، لقد عملت في قصر باكينجهام 12 عامًا، وكنت أعرف الجميع، أما تلك الشخصيات في المسلسل فأنا لا أعرفها”.

وتعرض مؤلف الموسم الرابع من المسلسل، بيتر مورجان، لانتقادات حادة من المقربين من العائلة الملكية، بسبب طريقة تجسيد شخصيات الأمير تشارلز والأميرة ديانا وكاميلا باركر.



