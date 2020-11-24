شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى الوزير يشارك فى مسلسل "موسى" رمضان 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان حمدى الوزير فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه يشارك فى مسلسل "موسى" الذى يخوض به الفنان محمد رمضان السباق الرمضانى المقبل، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى، ويجسد أحد الأدوار المهمة فى العمل الذى ينطلق تصويره خلال الأيام المقبلة.

وما زالت الشركة المنتجة تبرم باقى التعاقدات من أجل البدء فى تصوير المسلسل مباشرة، وتعاقدت الشركة المنتجة مع كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، صبرى فواز، رياض الخولى، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق وجار التعاقد مع آخرون وسوف يتم الإعلان عنهما خلال الأيام المقبلة.

وتدور أحداث المسلسل فى حقبة الأربعينيات والخمسينيات، وهو ما يحتاج تحضيرات كبيرة سواء من ناحية الديكورات والملابس التى تتناسب مع الفترة الزمنية التى تدور فيها الأحداث.

وقال الفنان حمدي الوزير فى تصريحات تليفزيونية سابقة، إن الموهبة والاجتهاد لأي فنان دائما ما تفرض نفسها ويحقق المجتهد طموحه وهدفه في النهاية رغم التحديات، لافتا إلى أنه لا يعترف بمن يستسلم للضغوط أو من يتوقف مشواره بحجة أنه محارب.

وأضاف الوزير خلال لقائه مع الإعلامية "قصواء الخلالي" فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على قناة "TeN"، أن الفن ممارسة وثقافة وانسانية، لابد أن تتوفر كل تلك العناصر عند الفنان للنجاح، لافتا إلى أن الاجتهاد يخلق النجاح والتوفيق في الحياة العملية.

وأشار إلى أنه أتقن دور المتحرش في أحد أداوره الفنية وقدمه باجتهاد لتوصيل رسالته، حيث قال: "أتقنت دور المتحرش علشان الناس تكرهم.