شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبى عن مبادرتها لدعم المؤلفات الموهوبة: متابعة وبقرأ سيناريوهاتكن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاعل كبير حظت به مبادرة النجمة منة شلبى، بعدما أطلقت مبادرة في وقت سابق من الشهر الجارى، حول دعم المشاريع النسائية فى مجال الكتابة، وذلك بعدما كتبت مؤخرا باللغتين الإنجليزية والعربية عبر حسابها على موقع فيس بوك كلمات تثني على المشاريع التى وصلتها.

حين كتبت : "معجبة جداً بالمشاريع اللي اتبعتلى من ساعة ما أعلنت عن مبادرة دعم المواهب النسائية في الكتابة، مصر والعالم العربى فيهم مواهب بجد مش معقولة وأنا حقيقي متشرفة إني أبقى جزء من الموضوع ده وأدعم المواهب دي بأى طريقة أقدر عليها. قلت أقولكم بس إنى متابعة وبقرا سيناريوهاتكم وأنشر شوية طاقة إيجابية".



منة شلبى فى تعليقها على مبادرة دعم المشاريع النسائية

ودعت النجمة منة شلبي كافة المؤلفات الموهوبات في مصر والعالم العربي إلى إرسال سيناريوهات من تأليفهن سواء كانت لأفلام قصيرة أو طويلة أو مسلسلات، وذلك ضمن مبادرة جديدة اطلقتها النجمة لدعم المواهب النسائية في الكتابة خلال ندوة تمكين المرأة في صناعة السينما التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي مؤخرا.



منة شلبى فى صورة جديدة

حيث قالت «منة» في تعليق على فيديو للندوة نشرته بصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «شرف كبير ليا ومسؤولية عظيمة إني أبدأ مبادرة لدعم المواهب النسائية في الكتابة... بستقبل من خلالها أي سيناريوهات من تأليف موهوبات من مصر والعالم العربي، سواء فيلم طويل أو قصير أو مسلسل، وأنا بكل تواضع وعلى قد ما أقدر هحاول أساعد على إن المشروعات الحلوة تطلع للنور، سواء بالمشاركة في التمثيل أو بدعم الإنتاج أو أي وسيلة تانية مناسبة ليا، وفي النهاية أنا كمان هكون مستفيدة لما أكتشف مشروع حلو وأكون جزء منه».